Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber

UEFA, Finansal Fair-Play konusunda Fenerbahçe
'nin yapılan anlaşmasını inceleyerek, sarı-lacivertli kulübü bir üst kurula sevk etti.
UEFA'nın sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Mayıs 2016'da imzaladığı anlaşma sonrasında 2018/2019 sezonu için "başa baş" bütçe gerekliliğini yerine getirmediği kaydedilirken, sarı-lacivertli kulübün, Kulüp Finansal Kontrol Yargı Birimi'ne sevk edildiğini kaydetti.
Fenerbahçe ile ilgili kararın, birkaç hafta içinde açıklanması bekleniyor. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA