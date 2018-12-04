Fenerbahçe'ye Valbuena'dan Kötü Haber

Fenerbahçe
'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena
'nın sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa
maçında sakatlanan Mathieu Valbuena'nın kulübümüzün sağlık ekibi tarafından yapılan tetkiklerinin ardından, MR raporunda sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Valbuena'nın iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Kasımpaşa,Mathieu Valbuena,Fenerbahçe
04 Aralık 2018 Salı 17:32