Fenerbahçe'ye Valbunea'dan Kötü, Ekici'den İyi Haber!

Senad OK/ Skorer Özel
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa
ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe
'de 65. dakikada sakatlanıp oyundan çıkan Valbuena ve Mehmet Ekici
'nin durumları belli oldu.
Skorer'in edindiği bilgiye göre yapılan tetkikler sonucunda Mehmet Ekici'den iyi haber gelirken, Valbuena'dan kötü haber geldi. Fransız yıldızın çekilen MR'ında çıkan sonuçların olumlu olmadığı ve oyuncunun haftasonu Akhisar
deplasmanında forma giymesinin beklenmediği öğrenildi.
İşte resmi siteden yapılan açıklama:
Fenerbahçe Kulübü
Mathieu Valbuena,Mehmet Ekici,Kasımpaşa,Fenerbahçe
'nden yapılan açıklamada, "Kasımpaşa maçında sakatlanan Futbol
A Takımı oyuncumuz Mathieu Valbuena
'nın kulübümüzün sağlık ekibi tarafından yapılan tetkiklerinin ardından, MR raporunda sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
04 Aralık 2018 Salı 18:34