04 Aralık 2018, 18:34
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Fenerbahçe'ye Valbunea'dan Kötü, Ekici'den İyi Haber!

Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında sakatlanarak 65. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena'nın durumları belli oldu.

Senad OK/ Skorer Özel 
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de 65. dakikada sakatlanıp oyundan çıkan Valbuena ve Mehmet Ekici'nin durumları belli oldu. 
Skorer'in edindiği bilgiye göre yapılan tetkikler sonucunda Mehmet Ekici'den iyi haber gelirken, Valbuena'dan kötü haber geldi. Fransız yıldızın çekilen MR'ında çıkan sonuçların olumlu olmadığı ve oyuncunun haftasonu Akhisar deplasmanında forma giymesinin beklenmediği öğrenildi.
İşte resmi siteden yapılan açıklama:  
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kasımpaşa maçında sakatlanan Futbol A Takımı oyuncumuz Mathieu Valbuena'nın kulübümüzün sağlık ekibi tarafından yapılan tetkiklerinin ardından, MR raporunda sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
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