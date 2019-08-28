Haberler» Spor» Haber

Fenerbahçe'ye yeni sponsor

Fenerbahçe'nin 2019-2020 voleybol sezonunda teknik spor giyim resmi tedarik sponsoru Bil Group bünyesinde faaliyet gösteren aktif spor giyim markası Bilcee oldu.

28.08.2019 16:21 Fenerbahçe'ye yeni sponsor
Fenerbahçe'nin 2019-2020 voleybol sezonunda teknik spor giyim resmi tedarik sponsoru Bil Group bünyesinde faaliyet gösteren aktif spor giyim markası Bilcee oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, sponsorları arasına bir yenisini daha ekledi. Anlaşmaya göre; yeni sponsor sarı-lacivertli kulübün, voleybol branşındaki kadın ve erkek takımları ile altyapı takımlarının yanında olacak. Firma söz konusu takımların 2019-2020 sezonunda giyeceği kamp, antrenman ve maç günü ürünlerini özel olarak tasarladı. - İSTANBUL

Fenerbahçe, voleybol, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:00   Ersun Yanal'dan Trabzonspor maçına teknoloji desteği!
17:42   Bakan Kasapoğlu: "2020'nin sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz"
17:40   Beşiktaş, Aboubakar için Porto'ya teklifte bulundu
17:39   Altay Bayındır: Trabzonspor maçının atmosferi farklı olacak
17:39   Erzurumspor'da ayrılık! Canbazoğlu ve Arslan...
17:36   Yeşilyurt belediyespor - 12 bingölspor: 5-0
17:29   Real Zaragoza'dan bomba etkisi yaratacak Arda Turan hamlesi