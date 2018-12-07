Fenerbahçe Yeni Antrenörünü Açıkladı

Fenerbahçe
, A Milli Takım'da da kaleci antrenörlüğü yapmış olan Alper Boğuşlu
'yu transfer ettiğini açıkladı. Fenerbahçe, kaleci antrenörlüğü görevine daha önce A Milli Takım ve Trabzonspor
'da da çalışmış olan Alper Boğuşlu'yu getirdi. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Kulübümüz, Futbol
A Takımımızın kaleci antrenörlüğü görevi için daha önce A Milli Futbol Takımımızda da görev yapmış olan Alper Boğuşlu ile sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz."
(İHA)
Trabzonspor,Alper Boğuşlu,Fenerbahçe
07 Aralık 2018 Cuma 14:57