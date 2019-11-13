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Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında 24 Kasım Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda BTCTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlırlarını sürdürdü.

13.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:10Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü

, Süper Lig'in 12'nci haftasında 24 Kasım Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda BTCTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlırlarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'da salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı, dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte Kasımpaşa maçında ayak bileğinde grade 2 burkulma olan Vedat Muriç'in ise tedavisine tesislerdebaşlandı.Fenerbahçe, BTCTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.


- İstanbul

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

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