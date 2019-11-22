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Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

- Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdüİSTANBUL - Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

22.11.2019 21:28 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:33
- , Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
İSTANBUL - Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe'de, sakatlıkları devam eden Vedat Muriqi ve Max Kruse özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Fenerbahçe yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayıp, 16.30'da Malatya'ya hareket edecek.
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA


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