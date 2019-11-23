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Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

23.11.2019 14:41 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:42Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak , maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Antrenmanda Max Kruse ve Vedat Muriç özel program dahilinde çalıştı. Öte yandan sezon başında Belçika ekiplerinden Westerlo'ya kiralanan ve geçirdiği sakatlık sebebiyle ameliyat olan kaleci Berke Özer de sarı-lacivertlilerin antrenmanını ziyaret etti.

Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün saat 16.30'da özel uçakla Malatya'ya hareket edecek.



Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

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