Haberler » Spor » Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına konsantre - Spor

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına konsantre

Emre Belözoğlu: "Sezon başında yakaladığımız, her maçta güçlenen bu inancı ve şampiyonluk havasını, Pazar günü sahaya yansıtarak kazanacağımıza inanıyorum"İSTANBUL, - Ligde 20 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de teknik ekip ve oyuncular, milli aranın ardından sezona ve Yeni...

22.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:26Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına konsantre

Emre Belözoğlu: "Sezon başında yakaladığımız, her maçta güçlenen bu inancı ve şampiyonluk havasını, Pazar günü sahaya yansıtarak kazanacağımıza inanıyorum"

İSTANBUL, -

Ligde 20 puanla ikinci sırada bulunan 'de teknik ekip ve oyuncular, milli aranın ardından sezona ve Yeni Malatyaspor maçına odaklandı. Ersun Yanal ve öğrencileri milli takım arasının ardından kritik Malatya deplasmanı için çalışmalarını sürdürüyor.

Kasımpaşa karşısında 3-2 kazanarak milli takım arasına moralli giren Fenerbahçe'de milli takımdan dönen oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte Isla dışında hazırlıklar eksiksiz devam ediyor. Ersun Yanal ve oyuncular yaptıkları toplantılarda kritik maçın parolasını üç puan olarak belirledi. Takımda formayı ve şampiyonluk yarışını özlemiş futbolcuların da ortak hedefi, şampiyonluk yolunda 3 puanı daha haneye yazdırmak.

Takım kaptanı Emre Belözoğlu, "Ligde 11 hafta geride kaldı ve ikinci sırada yer alıyoruz. Hedefimize doğru ilerlerken, Malatya'da bir kaza yaşamadan dönmemiz gerekiyor. Rakibimiz her ne kadar zorlu bir takım olsa da biz Fenerbahçe'yiz. Sezon başında yakaladığımız, her maçta güçlenen bu inancı ve şampiyonluk havasını, Pazar günü sahaya yansıtarak kazanacağımıza inanıyorum. Oldukça kaliteli bir kadroyuz ve ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Üç puanı alacağımızdan şüphem yok" dedi.

Fenerbahçe bu sezon 11 hafta geride kalırken, altı galibiyet ve iki beraberlikle toplamda 20 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı lacivertlilerde Vedat Muriç ve Max Kruse özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken, Şilili Mauricio Isla ise Kasımpaşa maçında gördüğü kart nedeniyle cezalı durumda bulunuyor. Sarı lacivertlilerde kart sınırında bulunan oyuncu yok.



Yeni Malatyaspor, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
15:53 Trabzonspor'da bir sakatlık daha! Abdürrahim Dursun...
15:48 Fenerbahçeli sporcular, Sporda Şiddetsiz İletişim Eğitim Semineri'ne katıldı
15:37 Başkan Büyükkılıç açıkladı
15:36 Sökeli balık adamlar milli takım aday kadrosunda
15:29 Kartallı sporculardan uluslararası başarı
15:01 EURO 2020 play-off turu eşleşmeleri yapıldı! İşte karşılaşacak ülkeler
14:35 Beşiktaş ile Galatasaray arasında müthiş takas! Al Diagne'yi ver Oğuzhan'ı
13:52 TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
13:06 Galatasaray'da Luyindama şoku: Sezonu kapattı
12:51 Açılışını Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 70 milyonluk stat bomboş kaldı
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
12:28 Ozan Tufan, Fenerbahçe'den en az 4 yıllık sözleşme istiyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
22.11.2019 15:54:30