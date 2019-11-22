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Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

22.11.2019 13:43 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:52
, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışması yaptı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Yanal'ın takıma taktik çalıştırdığı öğrenildi.
Kruse ve Muric yine yok
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan futbolcular Max Kruse ve Vedat Muric, antrenmana katılmadı.
Takımdan ayrı özel program dahilinde çalışan iki futbolcunun da hafta sonu forma giyme ihtimalinin olmadığını kaydedildi.
Şili Milli Takımı'nda bulunan Mauricio Isla ise takıma yarın katılacak.
Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve akşam üzeri Malatya'ya hareket edecek.
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA


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