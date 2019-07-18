18.07.2019 14:40
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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman'ın ilk yarım saatlik bölümünde salonda kuvvet, dayanıklılık ve sakatlık önleyici çalışmalar yapıldı. Ardından sahaya geçen futbolcular, antrenmanı koşu ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdü. 2 grup halinde yapılan pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
(İHA)
Kaynak: İHA
Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, İstanbul, Güncel

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