Haberler» Güncel» Haber

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

04.08.2019 13:20 Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 10.00'da başladı. Salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman; pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Öte yandan yeni transfer Deniz Türüç de takımla ilk antrenmanına çıktı. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci idmanıyla sürdürecek.
(İHA)

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:52   MERSİN SAHİLLERİNDE YAZ HAREKETLİLİĞİ
13:51   4 yaşındaki çocuk 5 yıldızlı otelin havuzunda can verdi
13:51   - Macaristan Nüfusunu Arttırmak İçin Kesenin Ağzını Açtı
13:51   "Balıkesir Motosiklet Festivali"
13:49   Ceviz ağacı, otomobilin üzerine devrildi
13:48   Spor otomobiline soyadı yazılı plaka takan gurbetçiye 5 bin TL ceza
13:48   "2020'de hacı adayı sayımızı 3 bin artırmanın çabası içindeyiz"