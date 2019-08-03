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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

03.08.2019 21:04 Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.30'da başladı. Salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçildi. Sahada yapılan koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden antrenman, pas ve aktif dinlenmeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla da tamamlandı.
Öte yandan geçtiğimiz gün baba olan Brezilyalı oyuncu Jailson takım arkadaşları ile teknik heyet tarafından tebrik edildi ve pasta kesildi.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın devam edecek.


- İstanbul

Can Bartu Tesisleri, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

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