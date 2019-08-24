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Fenerbahçe, yeni transferi Derrick Williams'ı İstanbul'a getirdi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Beko, yeni transferi Derrick Williams'ı İstanbul'a getirdiğini duyurdu.

24.08.2019 13:08
Fenerbahçe, yeni transferi Derrick Williams'ı İstanbul'a getirdi

Sosyal medyadan paylaşım yapan sarı-lacivertli kulüp, "Sezon açılışımız için geri sayımda son günler! Oyuncumuz Derrick Williams da İstanbul'a geldi" dedi.

Nicolo Melli'nin yerine transfer edilen 28 yaşında ve 2.03 metre boyundaki ABD'li yıldız, NBA'de 6 takımda forma giydikten sonra Bayern Münih'e gelmişti. Euroleague'de 13.4 sayı ve 4.2 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli ve Marko Guduric gibi yıldızların NBA'e transfer olması sonrası kadrosunu Nando De Colo, Leo Westermann ve Berkay Candan ile güçlendirmişti.

İşte Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı paylaşım;

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Fenerbahçe, yeni transferi Derrick Williams'ı İstanbul'a getirdi

Fenerbahçe, Williams, İstanbul, Beko, Spor

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