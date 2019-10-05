Haberler » Spor » Haber

Fenerbahçe yenildi, Tuncay Şanlı yıkıldı

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Tuncay Şanlı, sarı lacivertli ekibin Antalyaspor'a evinde yenildiği maç sonrasında büyük üzüntü yaşandı.

05.10.2019 13:50

Fenerbahçe- Antalyaspor maçını sarı-lacivertli takımın unutulmaz oyuncuları da izledi. Eski milli oyuncular Tuncay Şanlı ve Mehmet Aurelio karşılaşmayı locadan takip etti.

Maçın neredeyse tamamını ayakta takip eden Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'nin evinde Antalyaspor'a 1-0 yenilmesinin ardından üzüntü yaşadığı görüldü.

Tucnay Şanlı, 2002 senesinde Sakaryaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Yetenekli oyuncu 5 sene sarı lacivertli ekibin formasını giymiş ve 132 resmi maça çıkarken 51 gol atıp, 24 asist yapmıştı. Yıldız isim daha sonra İngiliz ekibi Middlesbrough'ya bonservis bedeli olmadan gitmişti.

TFF yöneticisi Selim SoydanTFF yöneticisi Selim Soydan'dan Fenerbahçe maçında penaltı tepkisi!

FenerbahçeFenerbahçe'den Ozan Tufan'a 4 yıllık yeni sözleşme

Tottenham, Vedat Muriqi ve Ozan TufanTottenham, Vedat Muriqi ve Ozan Tufan'ı izledi

Fenerbahçe yenildi, Tuncay Şanlı yıkıldı

Tuncay Şanlı, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(4)
MUHTAR:Beter olsun beter. . .
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
KÖYÜN DELİSİ:of of of ki offfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff şampiyon biziz diğerleri kendi arasında sıralama yapsınlar diyen hoca nerede sin
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
DENİZLİ:ailesinden birine bir şey oldu sandım. üzüldüğü şey bu olsun boşverin
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
FENEVLİ:BETER OLACAGIZ BU HOCAYLA BASKANLA
Yayından Kaldır
8 3
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
17:01 Selim soydan, fenerbahçe-antalyaspor maçındaki tepkisiyle ilgili konuştu
16:59 Alanya Triatlon'da 50 ülkeden bin sporcu ter döküyor
16:58 Büyük Erkekler Serbest Güreş Süper Ligi
16:53 Kaş'taki dalış şampiyonasında türk sporcudan dünya rekoru
16:52 Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası
16:50 Akhisarspor: 1-0
16:50 Tunceli gençleri, proje kapsamında Ordu'da