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Fenerbahçe'yi bekleyen Ferdi Kadıoğlu tehlikesi

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu için FIFA tehlikesi ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin, NEC Nijmegen'e bonservis bedelinin tamamını yatırmadığı ve Hollanda ekibinin FIFA'ya başvuracağı iddia edildi.

09.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:21

Son olarak Gençlerbirliği ağlarına harika bir gol atarak yine adından söz ettiren Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Habere göre; Fenerbahçe, geçen sezon başında NEC 'den transfer ettiği Ferdi'nin bonservis ücretinin tamamını yatırmadı. Nijmegen'in ekonomik krizde olduğu ve Fenerbahçe'den gelecek parayı beklediği belirtildi.

Hollanda ekibinin, süre tanıdığı ve paranın tamamının yatırılmaması halinde sarı-lacivertlileri FIFA'ya şikayet edeceği de vurgulandı.

(Sabah)

Fenerbahçe'yi bekleyen Ferdi Kadıoğlu tehlikesi

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Nijmegen, Hollanda, Spor


HABER YORUMLARI (6)
DİNO:YALANCININ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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VATANDAS:BENDE ALMANYADA DOGDUM BEN NASIL KONUSUYORUM ?
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PLATON:Turk futbolunun haline bak. Turk diye oynattiklari adam turkce bilmiyor. Turk futbolcu bile cakma turk
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YALANCININ:ADAM HOLLANDA MİLLİ TAKIMINI SEÇTİ FATİH TERİMOV VE EKİMİ SAOLSUN SELÇUKLA ARDAYLA FALAN İLERLEMEYE ÇALIŞIRKEN VEDAT MURİÇ GİBİ FERDİ GİBİ NE ADAMLAR GİTTİ. . .
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VATANDAS:Bu nasil Türk ya tercüman ile konusuyor. ??
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ARKADAŞ:ÇOCUK HOLLANDA DOGUMLU TÜKÇE BİLMİYOR EMRE MOR GİBİ
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