21 Kasım 2018 Çarşamba 12:58



21 Kasım 2018 Çarşamba 12:58

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı, sarı-lacivertli ekibin son maçında taraftarın kendisine yönelik protestosuyla ilgili, "Fenerbahçe'yi çok seviyorum ve her taraftar kadar da kendimi Fenerbahçe'ye adıyorum." dedi.Spor Toto Süper Lig'de 25 Kasım Pazar günü Trabzonspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren sarı-lacivertlilerin antrenmanından önce İsmail Köybaşı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Ligde oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında oyuna girdikten sonra taraftarın kendisini protesto etmesiyle ilgili konuşan 29 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:"Her zaman doğru ve dürüst olmaya çalışıyorum. Üzüldüm, bunu saklayamam. Gerçekten şunu biliyorum ki bazen içinde bulunduğumuz durumlar buna neden oluyor. Her Fenerbahçeli kadar Fenerbahçe'yi gerçekten çok seviyorum. Bazen böyle şeyler yaşanabiliyor. Büyük takımlardaki 10. senem. Taraftarın duygularını anlayabiliyorum. (Protestolara) Üzülüyorum ama bunlar geçicidir. Ben gerçekten Fenerbahçe'yi çok seviyorum ve her taraftar kadar da kendimi Fenerbahçe'ye adıyorum.""İyi sonuçlar öz güveni yukarıya çekti"İsmail Köybaşı, son maçlarda aldıkları iyi sonuçların takımın öz güvenini yukarıya çektiğini belirtti.Teknik sorumlu Erwin Koeman'ın kendilerini iyi analiz ettiğini aktaran İsmail, "Şuna yürekten inanıyorum ve söylüyorum, bundan önceki kötü gidişatta futbolumuzu skora yansıtamıyorduk. Buna futbol şanssızlığı mı denir, adını ne koyarsanız koyun şanssızdık. Koeman'la birlikte iyi sonuçlar, öz güven olarak camiayı yukarıya çekti. Özellikle büyük camialarda bazen sonuç odaklı yaşanır. Ne olursa olsun sonuç almalıyız. Kaybedilmiş bazı durumlar bizde öz güven eksikliği oluşturdu. Koeman'ın gelmesiyle yakalamış olduğumuz seri, her bir futbolcu için öz güven oluşturdu." ifadelerini kullandı.Trabzonspor maçı hakkındaİsmail Köybaşı, hafta sonu Trabzonspor'la oynayacakları maç için şöyle konuştu:"Her zaman derbiler keyifli ve gerilimi yüksek olmuştur. Bunların bilincinde olarak kendimizi hazırlarsak bir iki adım daha önde oluruz. Onların da içinde bulunduğu bazı durumlar var, bizim de. Bunları doğru analiz edip saha içinde nasıl davranmamız gerektiğini bilirsek bu durumun üstesinden gelecek kapasiteye sahibiz. Trabzonspor karşılaşması, öz güvenimizi perçinlemek adına da çok doğru bir maç."Şampiyonluk yarışıyla ilgili gelen soruya ise İsmail, şu cevabı vererek sözlerini tamamladı:"Son yıllarda böyle bir lig tablosu görülmedi. Hiçbir takım, 'Şunu yaparız.' diye konuşamaz diye düşünüyorum. Bence doğru hedef olarak söyleyebileceğimiz tek şey önümüzdeki maçtır. İçimizde bulunduğumuz durumdan dolayı birkaç maç sonrasını değil önümüzdeki maçı düşünmek daha doğru."