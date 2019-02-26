26 Şubat 2019, 22:20
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Fenerbahçe'yi Eleyen Ümraniyespor, Trabzonspor'u da Kupanın Dışına İtti

Ziraat Türkiye Kupasında, 0-0'ın rövanşında Trabzonspor'u 3-1 mağlup Ümraniyespor, yarı finale yükseldi. Spor Toto 1. Lig ekibi, son 16 turunda da Fenerbahçe'yi elemişti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Ümraniyespor, Trabzonspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadında konuk etti. Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükselen ilk takım oldu. Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri Leandrinho, Emircan ve Atabey Çiçek kaydederken, Trabzonspor'un tek golü Nwakaeme'den geldi.

FENERBAHÇE'Yİ DE ELEMİŞTİ

Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'yi 2 maçta da 1-0 yenerek çeyrek finale çıkmıştı. Kırmızı-beyazlı takım, Spor Toto 1. Ligde 41 puanla 4. sırada yer alıyor.

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YORUMLAR (11)
MURAT: nıye almasınmı kupayı ama hak edıyor bu futbolla fınal oynar ümranıye
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ÜMRANIYELİİ: İLÇE TAKIMI 4 BÜYÜKLERİ BİR BİR YENİYOR ÜMRANİYE GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR ŞAMPİYONLUĞA
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İLAHİ ADALET: Fenerle dalga geçen trabzonlular .Şuan size neremle gülsem karar veremedim
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ÜMRANİYE FC: ÜMRANİYE BİRDE KUPAYI ALIRSA UEFA YA KATILACAK .
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REMZİ: trabzon bitmiş
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