Fenerbahçe'yi Eleyen Ümraniyespor, Trabzonspor'u da Kupanın Dışına İtti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Ümraniyespor, Trabzonspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadında konuk etti. Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükselen ilk takım oldu. Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri Leandrinho, Emircan ve Atabey Çiçek kaydederken, Trabzonspor'un tek golü Nwakaeme'den geldi.

FENERBAHÇE'Yİ DE ELEMİŞTİ

Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'yi 2 maçta da 1-0 yenerek çeyrek finale çıkmıştı. Kırmızı-beyazlı takım, Spor Toto 1. Ligde 41 puanla 4. sırada yer alıyor.