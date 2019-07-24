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Fenerbahçe'yi sıcak hava terletti!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz şehri Bad Radkersburg kasabasında sürdüren Fenerbahçe, akşam saatlerinde bir çalışma gerçekleştirdi.

24.07.2019 22:16 Fenerbahçe'yi sıcak hava terletti!
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz şehri Bad Radkersburg kasabasında sürdüren Fenerbahçe, akşam saatlerinde bir çalışma gerçekleştirdi. Havanın aşırı sıcak olması futbolcuları zorladı.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz şehrinde sürdürüyor. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde konakladıkları otelin sahasında antrenman yapan sarı-lacivertli ekip basına açık olan bölümde sakatlık önleyici çalışma gerçekleştirdi. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma yapıldı.

Öte yandan antrenmanda Teknik Direktör Ersun Yanal, Sportif Direktör Damien Comolli ve İdari Menajer Volkan Ballı'nın uzun süre sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe yarın Herta Berlin ile karşılaşacak

Fenerbahçe Avusturya kampının 5. gününde ikinci hazırlık maçını Alman ekibi Hertha Berlin ile yapacak. TSİ ile 19.30'da başlayacak mücadele Hartberg Stadyumu'nda oynanacak. - GRAZ

Spor

Kaynak: İHA

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