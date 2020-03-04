Fenerbahçe'yi Volkan Demirel çalıştırdı

Fenerbahçe 'de Teknik Direktör Ersun Yanal ve Yanal'ın yardımcıların takımdan ayrılmasının ardından Fenerbahçe'yi bugünkü idmanda Emre Belözoğlu'nun çalıştıracağı iddia edilmişti. Fakat 18.00'deki antrenman, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde yapıldı. Sezon başında aktif futbol kariyerine nokta koyan Volkan Demirel, UEFA B lisansına sahip.

"AKLIMIZDA, KALBİMİZDE OLANLAR VAR"

Trabzonspor Fenerbahçe maçının ardından konuşan Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, "Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör arayışı bugünden itibaren başlamıştır. Kendi aramızda toplantı yapacağız, kafamızda, aklımızda, kalbimizde olanlar var" demişti.