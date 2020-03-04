Haberler » Spor » Fenerbahçe'yi Volkan Demirel çalıştırdı - Spor

Fenerbahçe'yi Volkan Demirel çalıştırdı

Ersun Yanal ve yardımcılarının takımdan ayrılmasının ardından Fenerbahçe'yi bugünkü idmanda Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız çalıştırdı. Sarı-lacivertli takımı akşam idmanında Emre Belözoğlu'nun çalıştıracağı iddia edilmişti.

04.03.2020 19:45 | Son Güncelleme: 04.03.2020 19:54

'de Teknik Direktör Ersun Yanal ve Yanal'ın yardımcıların takımdan ayrılmasının ardından Fenerbahçe'yi bugünkü idmanda Emre Belözoğlu'nun çalıştıracağı iddia edilmişti. Fakat 18.00'deki antrenman, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde yapıldı. Sezon başında aktif futbol kariyerine nokta koyan Volkan Demirel, UEFA B lisansına sahip.

"AKLIMIZDA, KALBİMİZDE OLANLAR VAR"

Trabzonspor Fenerbahçe maçının ardından konuşan Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, "Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör arayışı bugünden itibaren başlamıştır. Kendi aramızda toplantı yapacağız, kafamızda, aklımızda, kalbimizde olanlar var" demişti.

Fenerbahçe'yi Volkan Demirel çalıştırdı

Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (2)
MURRO:tamam artık fener şampiyon olur :D
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
GERÇEK:koskoca fenerbahce’nin düştüğü hale bakın. Düşünsenize okulda öğretmen kovuluyor ve yerine sınıf başkanı ders veriyor.her geçen gün yaşanmamış beceriksizliğe ilerliyor koca kulüp yazık,yazıklar olsun.
Yayından Kaldır
2 2
Cevap yaz
4.03.2020 20:14:17