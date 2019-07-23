Fenerbahçe yıldız oyuncuyla 3 yıllık anlaştı!

Transferde yaptığı hamlelerle ses getiren Fenerbahçe yönetimi, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

KOLAROV İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Sarı-lacivertliler Kolarov'un menajeri Fali Ramadani ile görüşme üstüne görüşme yaptı. Nihayetinde Sırp yıldız ile senelik 3 milyon eurodan 2+1 yıllık anlaşmaya varıldı. Ancak Roma, yıldız futbolcusunu kaybetmemek adına işi yokuşa sürdü. Hatta Sırp oyuncuya yeni sözleşme bile önerildi. Ancak Kolarov, Fenerbahçe'ye gitmek istediğini açıkça belirtti, teklifi geri çevirdi.

4 MİLYON EURO İDDİASI

İtalyan devinin satmama inadı sonunda kırıldı. Roma Sportif Direktörü Petrachi, yaptığı son açıklamada, "Gitmek isteyenlere kolaylık sağlayacağız" diyerek sarı-lacivertlileri heyecanlandırdı. Eljif Elmas'ın transfer olmasının ardından Comolli işi bitirmek için soluğu Roma'da alacak.

AUDİ CUP'TA SAHADA OLABİLİR

Ancak sarı-kırmızılı ekibin 6 milyon euro talep etmesi, pazarlıkların kıran kırana geçeceğinin göstergesi. Fenerbahçe, 4 milyon eurodan yukarı çıkmak istemiyor. Kulüplerin el sıkıştığı haberi gelir gelmez Aleksandar Kolarov, takımının ABD kampından ayrılıp soluğu İstanbul'da alacak. Fenerbahçe yönetiminin hedefi, Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham'ın yer aldığı AUDİ Cup'a, Kolarov'lu bir kadroyla çıkmak.