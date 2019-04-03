Fenerbahçe Yöneticisi Burhan Karaçam: 500 Milyon Lira Toplarım

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en başarısız dönemini geçiren ve ekonomik olarak da sıkıntılı süreçten geçen Fenerbahçe'de önümüzdeki günlerde bir kampanya başlatılacak. "Fener Ol" adı altında sarı lacivertli renklere gönül veren taraftarlardan, camia içerisinde yer alan iş adamlarına kadar birçok kesimden maddi destek istenecek. Bu kampanyaya yöneticilerin de ciddi katkı vereceği öğrenildi.

HEDEF 1 MİLYAR LİRA

Fenerbahçe'nin başlatacağı "Fener Ol" kampanyasına yönetimden büyük destek gelecek. Sarı lacivertli idareciler bu projenin başına Burhan Karaçam'ı getirdi. Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, 1 milyar liralık yardım kampanyasında hedefe ulaşma adına ciddi bir miktarı kendisinin toplayacağını ifade etti. Yönetim içerisinde yapılan toplantıda Karaçam'ın, "Ben 500 milyon TL toplarım" ifadesini kullandığı ve kampanya için ciddi bir çalışma içerisinde olduğu öğrenildi.

YÖNETİM UMUTLU

Fenerbahçe yönetiminin yardım kampanyasında hedefe ulaşacakları konusunda umutlu oldukları öğrenildi. Burhan Karaçam'ın, "500 milyon TL toplarım" ifadesi dışında Başkan Ali Koç ve diğer yöneticilerin de kampanyaya önemli katkı sağlaması bekleniyor.

(Futbol Arnea)