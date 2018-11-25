Fenerbahçe Yönetimi Mini Bir Toplantı Yaptı

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor
'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe
'de yönetim, başkan Ali Koç
öncülüğünde stadyumdan ayrılmadan önce mini bir toplantı gerçekleştirdi.
Trabzonspor deplasmanından eli boş dönen Fenerbahçe'de yönetim Medical Park Stadyumu'nda başkan Ali Koç yönetiminde mini bir toplantı yaptı. Maçın ardından kurmaylarıyla beraber maçın değerlendirmesini yapan sarı-lacivertli yönetim, takımın oynadığı kötü futbolu masaya yatırdı. Teknik Direktör Erwin Koeman, durumunu da değerlendiren yönetim kurulunun, İstanbul
'a dönünce bir dizi karar alması bekleniyor. - TRABZON
Ali Koç,Trabzonspor,Fenerbahçe
25 Kasım 2018 Pazar 23:25