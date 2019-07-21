Fenerbahçe, YouTube'da 1 milyon aboneye ulaştı! Bir ilki başardı

Fenerbahçe Kulübü'nde Ali Koç'un başkan olmasıyla birlikte sosyal medyada yapılan kampanyaların ilk meyvesi alındı.

Sarı lacivertli kulüp, YouTube'da 1 milyon aboneye ulaşan ilk Türk takımı oldu. Son yıllarda sosyal medyanın öneminin artmasıyla birlikte bütün kulüplerin YouTube ve Twitter gibi ortamlardaki etkinliğini arttırmak için çeşitli kampanyalar düzenliyor.

Başkan Ali Koç'un göreve gelmesinin ardından sosyal medya etkinliğini arttırmayı hedefleyen ve birçok proje üreten sarı lacivertliler,#FenerbahçeYoutubeda1Milyon etiketiyle Twitter'da kampanya başlattı.

Kısa süre içerisinde 1 milyon aboneye ulaşan sarı lacivertliler Twitter'dan kutlama mesajı yayınladı.