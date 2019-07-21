Haberler» Spor» Haber

Fenerbahçe, YouTube'da 1 milyon aboneye ulaştı! Bir ilki başardı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi YouTube kanalı 1 milyon aboneye ulaştı ve bunu başaran ilk Türk takımı oldu. Sarı lacivertlileri 967 binle Galatasaray, 322 binle Beşiktaş takip ediyor.

21.07.2019 16:02

Fenerbahçe Kulübü'nde Ali Koç'un başkan olmasıyla birlikte sosyal medyada yapılan kampanyaların ilk meyvesi alındı.

Sarı lacivertli kulüp, YouTube'da 1 milyon aboneye ulaşan ilk Türk takımı oldu. Son yıllarda sosyal medyanın öneminin artmasıyla birlikte bütün kulüplerin YouTube ve Twitter gibi ortamlardaki etkinliğini arttırmak için çeşitli kampanyalar düzenliyor.

Başkan Ali Koç'un göreve gelmesinin ardından sosyal medya etkinliğini arttırmayı hedefleyen ve birçok proje üreten sarı lacivertliler,#FenerbahçeYoutubeda1Milyon etiketiyle Twitter'da kampanya başlattı.

Kısa süre içerisinde 1 milyon aboneye ulaşan sarı lacivertliler Twitter'dan kutlama mesajı yayınladı.

Fenerbahçe, YouTube'da 1 milyon aboneye ulaştı! Bir ilki başardı

Galatasaray idmanında Donk, Hasan ŞaşGalatasaray idmanında Donk, Hasan Şaş'ı sakatladı

Quaresma bombası! AmerikaQuaresma bombası! Amerika'dan 2 talip çıktı

FenerbahçeFenerbahçe'nin istediği Kolarov'dan müthiş frikik golü

Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir ÖmürAhmet Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür'e ayakkabısını verdi

Ali Koç, Youtube, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:09   Fenerbahçe, Avusturya'ya geldi
17:02   Balıkesirspor taraftar forma ve t-shirtlerini satışa sunuyor
16:59   Samsunsporlu futbolcudan rakiplere gözdağı
16:59   Plaj Futbolu Milli Takımı İsviçre'ye 4-2 mağlup oldu
16:57   Buz pateni antrenörlük semineri başladı
16:51   Bin 600 rakımda karakucak güreşleri
16:50   Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası