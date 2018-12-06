Fenerbahçe, Yunanistan Deplasmanında

Fenerbahçe
Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa
Ligi 11. haftasında yarın Yunanistan
temsilcisi Panathinaikos
ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Başkent Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'ndeki karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
Şu ana dek sadece bir kez mağlup olan ve 9 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe, ligde lider durumda bulunuyor.
Panathinaikos ise beşer galibiyet ve yenilgi sonunda 8. sırada yer aldı.
THY Avrupa Ligi'ndeki son yenilgisini 4. haftada diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes
'e 89-83 yenilen Fenerbahçe, üst üste 6 karşılaşmayı kazandı.
Avrupa,Türk Hava Yolları,Yunanistan,Fenerbahçe
06 Aralık 2018 Perşembe 10:47