15 Mart 2019, 09:02
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Fenerbahçe Yusuf Emre Baran'ı Transfer Ediyor

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe bunun yanı sıra genç yetenekleri de transfer etmeye devam ediyor. Sarı lacivertli ekip son olarak Aalen forması giyen 19 yaşındaki futbolcu Yusuf Emre Baran'ı transfer edecek.

Son olarak Okan Turp ve Mikail Maden'i renklerine bağlayarak geleceğe yatırım yapmaya devam eden Fenerbahçe bir transfer daha gerçekleştiriyor.

ORTA SAHADA OYNAMASINA RAĞMEN 2 KEZ GOL KRALI OLDU

Avrupa'da genç ve gelecek vaat eden futbolcuları bir bir toplayan Fenerbahçe Almanya'da Aalen forması giyen Yusuf Emre Baran'ın peşine düşerken, 19 yaşındaki oyuncunun menajeriyle birlikte İstanbul'a davet edildiği öğrenildi. Stuttgart alt yapısında yetiştikten sonra Aalen'e giden, fakat Stuttgart'ın yeniden transfer etmek istediği Yusuf Emre Baran için Fenerbahçe devreye girerken, orta sahada 6-8 ve 10 numarada oynamayı başarabilen yeteneğin son 3 yılda 2 kez gol kralı olması sarı laciverti kulübün dikkatini çekti.

Türkiye Genç Milli Takımlarda görev alan Yusuf Baran her iki ayağını kullanırken, oyuncunun güçlü fiziğinin yanı sıra uzaktan şutlarının çok etkili olması Fenerbahçe scoutlarının ilgisini çekmiş durumda.

Genç, Yusuf Emre, Fenerbahçe, Spor


YORUMLAR (5)
TTT: Fenerbahçeli olarak bize süpriz olacak tek şey CoMALlinin gitmesi olacaktır. aldığınız tüm genç futbolcularında hayatını yaktınız.
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BENCE: SİSTEMSİZ FUTBOLUN İÇİNDE KAYBOLACAK. ELJİF ELMAS İÇİNDE AYNI OLAY SÖZ KONUSU YETENEKLİ AMA KAOSUN VE SİSTEMSİZ OYUN İÇERİSİNDE HER GEÇEN GÜN YILDIZI SÖNÜYOR. ALACAĞIZ PARAYA BOĞACAĞIZ GÖKLERE ÇIKARACAĞIZ SONRA FOS (SALİH-RECEP-STOCH-GÖKAY)
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BÖYLESİ: MÜMKÜNSE , YOL YAKINKEN İİKNİZDEN FENERDEN GİDİN, NE TOPTAN ANLIYORSUNUZ NERDE TOPÇU DAN
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MEHMET: Sene başında alınan gençler nerede. Ya takasta kullanıldı, ya tiribünde oturtuluyor. Taraftarı kararttınız Çocukların bari hayatını karartmayın.
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ANDSMERO: düşeceksınız kanaryalar
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