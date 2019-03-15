Fenerbahçe Yusuf Emre Baran'ı Transfer Ediyor

Son olarak Okan Turp ve Mikail Maden'i renklerine bağlayarak geleceğe yatırım yapmaya devam eden Fenerbahçe bir transfer daha gerçekleştiriyor.

ORTA SAHADA OYNAMASINA RAĞMEN 2 KEZ GOL KRALI OLDU

Avrupa'da genç ve gelecek vaat eden futbolcuları bir bir toplayan Fenerbahçe Almanya'da Aalen forması giyen Yusuf Emre Baran'ın peşine düşerken, 19 yaşındaki oyuncunun menajeriyle birlikte İstanbul'a davet edildiği öğrenildi. Stuttgart alt yapısında yetiştikten sonra Aalen'e giden, fakat Stuttgart'ın yeniden transfer etmek istediği Yusuf Emre Baran için Fenerbahçe devreye girerken, orta sahada 6-8 ve 10 numarada oynamayı başarabilen yeteneğin son 3 yılda 2 kez gol kralı olması sarı laciverti kulübün dikkatini çekti.

Türkiye Genç Milli Takımlarda görev alan Yusuf Baran her iki ayağını kullanırken, oyuncunun güçlü fiziğinin yanı sıra uzaktan şutlarının çok etkili olması Fenerbahçe scoutlarının ilgisini çekmiş durumda.