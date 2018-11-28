- Fenerbahçe
, Zagreb
maçı hazırlıklarını tamamladı
İSTANBUL - Fenerbahçe, UEFA Avrupa
Ligi D Grubu 5. hafta maçında Hırvatistan
temsilcisi Dinamo Zagreb
ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Can Bartu Tesisleri
'nde Teknik Sorumlu Erwin Koeman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, antrenmanın taktik çalışmayla noktaladı.Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile yarın saat 20.55'te Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak.
Dinamo Zagreb,Zagreb,Fenerbahçe
28 Kasım 2018 Çarşamba 19:34