22 Mart 2019, 14:59
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Fenerbahçe Zapata'yı Transfer Ediyor

Fenerbahçe Zapata

Fenerbahçe'nin, yeni sözleşme teklifini kabul etmediği belirtilen Skrtel'ın yerine Milan'ın savunma oyuncusu Zapata ile anlaştığı iddia edildi.

Önümüzdeki sezon savunma hattına bir ya da iki transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe rotasını yeniden İtalya'ya çevirdi. Martin Skrtel'in durumuna göre hareket edecek olan Fenerbahçe gündemine Kolombiyalı stoper Cristian Zapata'yı aldı. İtalyan basını Zapata'nın Fenerbahçe'ye imza atmaya çok yakın olduğunu açıkladı.

Milannews24de yer alan bilgiye göre, sezon sonunda Milan'dan ayrılmak isteyen Kolombiyalı stoper Zapata için Fenerbahçe iddiasını gündeme getirdi. Haberde Martin Skrtel ile sözleşme uzatma pazarlığını sürdüren Fenerbahçe'nin Zapata'ya yıllık 2 milyon dolardan 2 senelik bir teklif önerdiği ve Kolombiyalı yıldızın bu teklife olumlu yaklaştığı belirtildi.

Fenerbahçe yönetimi gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Zapata'yı transfer etmesi halinde herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

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Spor



YORUMLAR (6)
GAZETEÇİ: YA BIRAK BAŞKAN BOŞ LAFLARI BİZ GÖRDÜK ARTIK SENİN NASIL BİR YOL ÇİZDİGİNİ COMALİ DENEN ADAMLA SENEYE DEVAM EDERSEN BIRAK ŞAMPİYON OLMAYI TRASFERDE BİLE İYİ FUTBOLCU ALAMAZSIN VE COMALİ ARKADAŞIN SENİ NE EDİP EDER ALIR GİNE KAZMALARI FENERE SONRADA ŞAMPİYON OLAMADIK DİYE ERSUN HOCAYA VE COMALİYE GÖNDERİRSİN YANİ ARTIK SANA TARAFTAR GÜVENMİYOR BUNU BİL YANİ
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ALİ AGA: Herkes dev futbolcu hiç ufağı yokmu bunların
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TİMUCİN: Bence bu sezonu boyle kapaptip transfer icin acele edilmemeli zaten oynamayan oyunculara servet öduyorsunz.
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KAYSREİLİ: küme düşen takıma kim gelirde kıvırıyorsunuz kocaman bir yalan lige ara verildi here gün birileri transfer ediliypr adamlar ağlıyor para yok diye siz trasfer yapıyorsunuz artık öyle futbolcu alma devri bitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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