Fenerbahçe Zorlu Panathinaikos Deplasmanında

06 Aralık 2018 Perşembe 11:21



06 Aralık 2018 Perşembe 11:21

THY Euroleague'in 11. haftasında lider Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında Panathinaikos ile mücadele edecek. Fenerbahçe, THY EuroLeague 11. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak. Müsabaka yarın TSİ 22.30'da OAKA Spor Salonu'nda oynanacak. Ligde geride kalan 10 haftada sarı-lacivertliler 9 galibiyet, 1 mağlubiyetle ve averajla liderlik koltuğunda otururken, Pana ise 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ile 8. sırada yer alıyor.EUROLEAGUE'DE 20. RANDEVUİki takım Euroleague'de daha önce 19 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 9 kez parkeden galip ayrılırken, Panathinaikos ise 10 kez rakibini mağlup etti. Geçtiğimiz sezon oynanan iki müsabakada Pana evinde 70-68, Fener'de sahasında 67-62 mağlup etti.İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIMBu sezon Euroleague'de Fenerbahçe, 84.8 sayı ortalamasıyla oynarken, rakibi Panathinaikos ise 80.1 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 13.9 sayı ortalamasıyla takımını sırtlıyor. Yunan temsilcisinde ise Keith Langford 12.1 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.(Ozan Buğra Koşar/İHA)