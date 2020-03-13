Fenerbahçeli basketbolcu Ali Muhammed'den erteleme çağrısı Açıklaması
Fenerbahçe Beko'nun ABD asıllı Türk basketbolcusu Ali Muhammed, ING Basketbol Süper Ligi'nde maçların ertelenmesi gerektiğini savundu.
13.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:44
Fenerbahçe Beko'nun ABD asıllı Türk basketbolcusu Ali Muhammed, ING Basketbol Süper Ligi'nde maçların ertelenmesi gerektiğini savundu.
Ali Muhammed, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Dünyadaki her lige ara verildi, Türkiye liginin ertelenmesi neden reddediliyor? En önemli varlığımız, sağlığımız! Doğru şeyi yapın, risk almaya değmez." ifadelerini kullandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Türkiye'de spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı. THY Avrupa Ligi'nde ise lig askıya alınmıştı.
Ali Muhammed, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Dünyadaki her lige ara verildi, Türkiye liginin ertelenmesi neden reddediliyor? En önemli varlığımız, sağlığımız! Doğru şeyi yapın, risk almaya değmez." ifadelerini kullandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Türkiye'de spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı. THY Avrupa Ligi'nde ise lig askıya alınmıştı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Malcolm Thomas, Ali Muhammed, Spor
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