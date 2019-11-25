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Fenerbahçeli basketbolcu Kalinic'in burnunun kırıldığı açıklandı

Fenerbahçe Beko'nun Sırp basketbolcusu Nikola Kalinic'in, ING Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Tekfen maçında aldığı darbe sonucu burnunun kırıldığı açıklandı.

25.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:12Fenerbahçeli basketbolcu Kalinic'in burnunun kırıldığı açıklandı
'nun Sırp basketbolcusu Nikola Kalinic'in, ING Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Tekfen maçında aldığı darbe sonucu burnunun kırıldığı açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kalinic'in detaylı kontrollerinin yapıldığı belirtilerek, "Yapılan kontroller sonucunda sporcumuzun burnunda kırık tespit edilmiştir. Nikola Kalinic, bugün bir burun operasyonu geçirecek ve devam eden süreçte sporcumuzun tedavisi sağlık ekibimizin kontrolünde sürdürülecektir. Başarılı oyuncumuz Nikola Kalinic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Nikola Kalinic, Fenerbahçe, Beko, Spor

Kaynak: AA

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