Fenerbahçeli basketbolcularda koronavirüs belirtileri görüldü, tüm takım tarama testine yollandı

Fenerbahçe Beko basketbol erkek A takımında yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımdan bazı oyuncular ile idari kadro çalışanlarında yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlandı.Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyeti duruma ivedilikle müdahale ederken takım detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirildi.

Kaynak: Euronews.com