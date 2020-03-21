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Fenerbahçeli basketbolcularda koronavirüs belirtileri görüldü, tüm takım tarama testine yollandı

Fenerbahçeli basketbolcularda koronavirüs belirtileri görüldü, tüm takım tarama testine yollandı. Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme yapılacak.

21.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:14
Fenerbahçeli basketbolcularda koronavirüs belirtileri görüldü, tüm takım tarama testine yollandı
Fenerbahçe Beko basketbol erkek A takımında yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımdan bazı oyuncular ile idari kadro çalışanlarında yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlandı.

Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyeti duruma ivedilikle müdahale ederken takım detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirildi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Dünya

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