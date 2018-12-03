03 Aralık 2018, 23:06
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Fenerbahçeli Bir Grup Taraftar, Aziz Yıldırım Lehine Tezahüratlarda Bulundu

Süper Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Maçın sona ermesininbazı taraftarlar tribünde Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundular.

Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin gollerini 44'te Roman Neustadter ve 45+3. dakikada Özgür Çek kendi kalesine atarken, Kasımpaşa'nın gollerini 22 ve 54'te Mbaye Diagne kaydetti.

FENERBAHÇE, 15. SIRADA KALDI

Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Kasımpaşa, Kadıköy'de aldığı beraberlikle 26. puana yükseldi ve ikinci sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe ise 14 puana yükseldi, haftayı 15. sırada kapattı.

BİR GRUP TARAFTAR, AZİZ YILDIRIM TEZAHÜRATINDA BULUNDU

Bu mücadelenin hemen ardından maçı izlemek için Kadıköy'deki yerini alan ve hayal kırıklığına uğrayan bazı taraftarlar bitiş düdüğünü hemen ardından Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundular.

(Fanatik)

Kasımpaşa,Fenerbahçe,Aziz Yıldırım
03 Aralık 2018 Pazartesi 23:06



YORUMLAR (5)
BJK: çirkeflik olmasa ilk 3'e giremiyorsunuz sarı civcivler.
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TUNÇ06: ben bagırıyorum GEL AZİZ BŞK GEL ARTIK BU ADAMLARDAN KURTAR BİZİ AMA GELMEZ ARTIK BU İŞ BİTTİ.ALİ COMOLLİ DEFOL .
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F.B: İndirdiler Aziz Başkanı Yerine Mason u Diktiler. . .
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TARİK: Ne alakası var azizle şimdi bütün takımlar güzel oynuyor kadroları transferleri güzel aziz gelse para ile zorbalıkla maclarimi satın alsın zaten kaç milyar dolar borç yapmış klub e tam batırır o zaman kolay kolay düzelecek bı durum yok orda da zaman lazım fenerli değilim bu arada Ankaragücluyum
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  • TUNÇ06 : yürü git işine ankaragücü gibi düşsün perişan olsun öylemi ..borç olacak tabiğ sizin paranız yok bakalım nereye kadar gideceksiniz..
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