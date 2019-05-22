Fenerbahçeli Diego Reyes, Meksika'dan Gelen Teklifi Reddetti

Fenerbahçe'de ilk yarıdaki kabusun ardından takımdan kiralık olarak gönderilen Diego Reyes, Meksika Ligi ekiplerinden Club America'dan gelen teklifi reddetti.

Sezonunda 2. yarısında La Liga ekiplerinden Leganes'te kiralık olarak oynayan ve Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Meksikalı oyuncu, Avrupa'dan ayrılmaya yanaşmadı.

Club America, Ajax ile transferi için anlaştığı 21 yaşındaki styoperi Edson Alvarez'in yerine Reyes için temasa geçirken, 26 yaşındaki futbolcu Avrupa'dan ayrılmak istemediğini belirterek gelen teklife olumsuz yanıt verdi.

TIGRES DE "İSTEMİYORUZ" DEDİ

Tigres Başkanı Miguel Angel Garza, son dönemde çıkan transfer iddialarının ardından "Diego Reyes ile hiçbir şekilde ilgimiz ve bağlantımız yok. Oyuncuyla ya da kulübüyle temasa geçmedik. ifadelerini kullanmıştı.

Diego Reyes, geçen sezon Süper Lig'de 8, La Liga'da ise 6 maçta forma giyerken, performansı ile eleştiri oklarının hedefinde kaldı.