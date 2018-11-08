Fenerbahçeli Eljif Elmas'a Milli Davet

Makedonya
'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Lihtenştayn ve Cebelitarık
maçlarının aday kadrosu belirlendi. Makedonya Futbol
Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Igor Angelovski, kadroya 21 futbolcu dahil etti.
Makedonya, UEFA Uluslar D Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım'da deplasmanda Lihtenştayn, 19 Kasım'da evinde Cebelitarık ile karşılaşacak.
Aday kadroya davet edilen Eljif Elmas
, Makedonya Milli Takımı'nın 16 Ekim'de deplasmanda Ermenistan
ile oynadığı ve 4-0 kaybettiği mücadelede kırmızı kart gördüğü için Lihtenştayn karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Aday kadroda yer alan isimler şöyle:
Defans: Kire Ristevski (Ujpest), Visar Musliu, Egzon Bejtullai (Shkendija), Mite Cikarski (PAS Giannina), Kristijan Tosevski (Vardar), Gjoko Zajkov (Charleroi
)
Muhabir : Dzihat AlijuYayınlayan : Serdal Kalaycı
08.11.2018 18: 02: 28
Fenerbahçe,Makedonya,Eljif Elmas
08 Kasım 2018 Perşembe 22:00