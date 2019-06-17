17.06.2019 14:34
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Fenerbahçeli eski futbolcu Sergio Neves İslamiyeti seçti

1998 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Brezilyalı futbolcu Sergio Neves, yayınladığı video ile Müslüman olduğunu açıkladı.

Brezilyalı eski futbolcu Sergio Neves, yayınladığı video ile İslamiyet'i seçtiğini duyurdu.

1999'dan 2010 yılına kadar Suudi Arabistan ve Katar takımlarında forma giyen 45 yaşındaki Neves, " Mekke'ye ilk gittiğimde ne yapacağımı bilemedim, Ağlayasım geldi. 45 yılımı geride bıraktım. Şimdi yeniden doğmuş bir insan gibiyim. Elhamdülillah artık ben de Müslümanım" ifadelerini kullandı.

NEVES'İN KARİYER ÖZETİ

Sergio Neves, 1998 yılında Brezilya'nın Botafogo takımından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Daha sonra Sakaryaspor forması giyen eski futbolcu buradan da sırasıyla Suudi Arabistan ve Katar'ın yolunu tuttu. Neves, 2011 yılında Botafogo'da futbolu bıraktı.

Fenerbahçeli eski futbolcu Sergio Neves İslamiyeti seçti

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Suudi Arabistan, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (5)
POKUT YAYLASI:vay ahmak vay. . .
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  • BZZTT :bu düşmanlığının sebebini bi araştır bakalım nereye varacak araştırmanın sonu
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ADSIZ KOVBOY:elhamdulillah
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BİNALİ İMAMOĞLU:Fenerbahçe UEFA VE SÜPER KUPA ŞAMPİYONUDUR !
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