28.06.2019 13:33
Haberler » Spor » Haber

Fenerbahçeli eski futbolcu Şükrü Birand vefat etti

Fenerbahçeli eski futbolcu Şükrü Birand vefat etti

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından ve yüksek divan kurulu üyesi milli futbolcu Şükrü Birand 75 yaşında hayatını kaybetti.

Fenerbahçe 'nin eski futbolcularından ve yüksek divan kurulu üyesi milli futbolcu Şükrü Birand 75 yaşında hayatını kaybetti.
Sarı-lacivertli kulüp internet sitesinden Birand için taziye mesajı yayımladı.
Mesajda, "10 yıl boyunca formamızı giyen yüksek divan kurulu üyemiz eski milli futbolcumuz Şükrü Birand'ı kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsane ismi Şükrü Birand'a Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Fenerbahçe , Şükrü Birand , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:15 Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor
15:09 Beşiktaşlı futbolcuyu Enzo Roco'yu dolandıran şüpheli yakalandı
15:08 Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor
15:07 Tarihi kupalar gün yüzüne çıkarıldı
15:07 Trabzonspor, LASK Linz forması giyen Doğan Erdoğan'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a...
15:00 Hentbolun başarılı antrenörleri sertifikalarını aldı
14:57 Başkan Öztürk, Yahyalı Spor Okulu'nu Makamında Kabul Etti