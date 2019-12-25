Haberler » Güncel » Fenerbahçeli eski futbolcunun gölette cesedi bulunan kayınvalidesi, toprağa verildi - Haber

Fenerbahçeli eski futbolcunun gölette cesedi bulunan kayınvalidesi, toprağa verildi

BURSA'nın Kestel ilçesinde gölette cansız bedeni bulunan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu İsmail Güldüren'in kayınvalidesi Mediha Türkyılmaz (65), son yolculuğuna uğurlandı.

25.12.2019 14:11 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:11 Fenerbahçeli eski futbolcunun gölette cesedi bulunan kayınvalidesi, toprağa verildi

BURSA'nın ilçesinde gölette cansız bedeni bulunan 'nin eski futbolcusu İsmail Güldüren'in kayınvalidesi Mediha Türkyılmaz (65), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi'nde meydana geldi. Panik atak hastası olduğu iddia edilen Mediha Türkyılmaz, sabah saatlerinde evden çıktı, ancak geri dönmedi. Yakınları, Türkyılmaz'a ulaşamayınca, polis ve jandarmaya bildirdi. Son olarak Kazancı Göleti'ne doğru gittiği tespit edilen Mediha Türkyılmaz için arama çalışması başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekiplerince gölette yapılan aramada, Mediha Türkyılmaz'ın cansız bedeni bulundu. Fenerbahçeli eski futbolcu ve İnegölspor'un eski teknik direktörü İsmail Güldüren'in kayınvalidesi olan Türkyılmaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. İnegöl ilçesi İshakpaşa Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Mediha Türkyılmaz, Orhaniye Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.



İsmail Güldüren, Fenerbahçe, Kestel, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:45   112 yaşında yaşamını yitiren ayşe nine toprağa verildi - Haber
15:45   Adana sele teslim oldu -sular tahliye edildi - Haber
15:45   Rukiye nine, kapkaççılara çantasını kaptırmadı - Haber
15:45   103 yaşında ölen din adamının cenaze törenine 3 bin kişi katıldı - Haber
15:45   Hatay idlib'in güneyinden göç edenlere 150 çadır - Haber
15:02   Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Haber
14:20   Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem - Haber
14:16   Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu - Haber
13:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
25.12.2019 15:47:26