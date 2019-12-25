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Fenerbahçeli eski futbolcunun gölette cesedi bulunan kayınvalidesi, toprağa verildi

Fenerbahçeli eski futbolcunun gölette cesedi bulunan kayınvalidesi, toprağa verildiBURSA'nın Kestel ilçesinde gölette cansız bedeni bulunan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu İsmail Güldüren'in kayınvalidesi Mediha Türkyılmaz (65), son yolculuğuna uğurlandı.

25.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:11
Fenerbahçeli eski futbolcunun gölette cesedi bulunan kayınvalidesi, toprağa verildi
BURSA'nın ilçesinde gölette cansız bedeni bulunan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu İsmail Güldüren'in kayınvalidesi Mediha Türkyılmaz (65), son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi'nde meydana geldi. Panik atak hastası olduğu iddia edilen Mediha Türkyılmaz, sabah saatlerinde evden çıktı, ancak geri dönmedi. Yakınları, Türkyılmaz'a ulaşamayınca, polis ve jandarmaya bildirdi. Son olarak Kazancı Göleti'ne doğru gittiği tespit edilen Mediha Türkyılmaz için arama çalışması başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekiplerince gölette yapılan aramada, Mediha Türkyılmaz'ın cansız bedeni bulundu.
Fenerbahçeli eski futbolcu ve İnegölspor'un eski teknik direktörü İsmail Güldüren'in kayınvalidesi olan Türkyılmaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. İnegöl ilçesi İshakpaşa Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Mediha Türkyılmaz, Orhaniye Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
Fenerbahçeli eski futbolcunun gölette cesedi bulunan kayınvalidesi, toprağa verildi

İsmail Güldüren, Fenerbahçe, Kestel, Güncel

Kaynak: DHA


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