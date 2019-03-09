Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Hollanda Ümit Milli Takımına Çağrıldı

Fenerbahçe'nin sezon başında Nijmegen'den transfer ettiği 19 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, Hollanda Ümit Milli Takımı'nın kadrosuna davet edildi.
BU SEZON 13 DAKİKA SAHADA KALDI
Bu sezon sarı-lacivertli takımda yalnızca Ziraat Türkiye Kupası maçında forma şansı bulan genç yetenek, 13 dakikada sahada kalabildi. Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra, Naci Ünüvar (Ajax) Hollanda U-17 Milli Takımı'nın, Orkun Kökcü (Feyenoord) ise Hollanda U-19 Milli Takımı'nın kadrosuna davet edildi.
(Ajansspor)
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