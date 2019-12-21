Haberler » Spor » O eski halinden eser yok! F.Bahçeli yıldızın yeni imajı olay oldu - Spor

O eski halinden eser yok! F.Bahçeli yıldızın yeni imajı olay oldu

Fenerbahçe'nin Alman kulübü Nürnberg'e kiraladığı İsviçreli golcü Sebastian Frey'in son hali olay oldu. Saçlarını kazıtan Frey, futbolseverleri şaşırttı.

21.12.2019 08:11 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:22

'nin Nürnberg'e kiraladığı Sebastian Frey saçlarını kazıttı.

Takımının Dynamo ile karşılaştığı mücadeleye ilk 11 çıkan İsviçreli futbolcu, uzun saçlarını kazıtarak tribündeki futbolseverleri de şaşırttı.

Nürnberg, lig sonuncusu rakibini 2-0 mağlup ederek alt sıralardan kurtulmak adına önemli bir üç puan aldı.

İşte Frey'in yeni imajı

BEKLENENİ VEREMEMİŞTİ

Önceki sezon büyük umutlarla transfer edilen İsviçreli golcü, Fenerbahçe'de bekleneni verememişti. 1,90'lık oyuncu Sarı Lacivertliler ile toplamda 25 maça çıkarken 5 gol kaydedebilmişti.

SEZON BAŞINDA ALMANYA'YA KİRALANDI

Fenerbahçe'de hüsranla sonuçlanan sezonun ardından takımdan gönderilen isimlerden biri olan Frey, sezon başında Almanya ikinci lig ekiplerinden Nürnberg'in yolunu tuttu.

Alman ekibinde şu ana kadar toplam 16 maça çıkan Frey, 4 kez ağları havalandırırken 3 kez de asist yaptı.

O eski halinden eser yok! F.Bahçeli yıldızın yeni imajı olay oldu

Fenerbahçe, Dresden, Spor


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:36   Anadolu Efes averajla 3. sıraya geriledi! Fenerbahçe Beko ise... - Spor
11:36   Barcelona - Alaves maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? - Spor
11:30   Milli hokeyci Ayla öğretmen, ay-yıldızlı formayı tutkuyla giyiyor - Spor
11:30   ANALİG Basketbol Grup Müsabakaları başladı - Spor
11:30   THY Euroleague'in 15. haftasında Türk takımları Ruslara mağlup oldu - Spor
08:11   O eski halinden eser yok! F.Bahçeli yıldızın yeni imajı olay oldu - Spor
22:02   Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı - Spor
20:52   BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber! - Spor
17:50   TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar - Spor
17:23   Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası - Spor
21.12.2019 11:39:12