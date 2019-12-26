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Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç: "Büyük hedefe ulaşmak istiyoruz"

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Deniz Türüç, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

26.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:20 Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç:
'nin milli futbolcusu Deniz Türüç, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.
FB TV'ye konuşan Deniz, Beşiktaş derbisi ve Çaykur Rizespor maçıyla alakalı değerlendirmede bulundu.
Beşiktaş'a karşı oynanan oyun ve alınan 3 puanın önemine değinen Deniz, "Bu yılın son maçına çıkacağız. Rizespor maçında da galip gelerek hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Sezonun ikinci yarısında ise büyük hedefe ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Deniz Türüç, önemli bir maç kazanmalarına rağmen hala lider olmadıklarını hatırlatarak, "En önemlisi sezon sonunda şampiyon olmak. Bu uzun bir maraton ve kendimize güveniyoruz. Daha iyi işler yapacağımızdan herkes emin olabilir. Zamanla herkes birbirine alışmaya başlıyor. Ben her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.
Deplasmanlarda da seyircileri önünde oynadıkları futbolu sergilemeleri gerektiğini vurgulayan 26 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:
"Zor bir maç bizi bekliyor. Nitekim Süper Lig'de kolay maç yok. Oraya gidip elimizden gelenin fazlasını yaparak 3 puan almak istiyoruz. Güzel oyun ortaya koyarak, oyunu domine ederek, dönen topları alarak, istek ve arzulu bir şekilde maçı kendimize çekmek istiyoruz."
Fenerbahçe'nin hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu belirten Deniz, önlerindeki iki kupayı da kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.

Deniz Türüç, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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