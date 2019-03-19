19 Mart 2019, 12:36
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Fenerbahçeli Futbolcu Frey, Almanya'da Ameliyat Oldu

Fenerbahçe'nin sezon başında Zürih'ten transfer ettiği İsviçreli golcü Michael Frey, Almanya'nın Münih kentinde ameliyat oldu.

Sarı laciertli ekibin futbolcusu Michael Frey, ameliyat oldu.

Kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle Münih'te bulunan bir hastanede ameliyat edilen Frey'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi. 4 aydır sakatlığı bulunan ve gelinen süreçte ağrılarının daha da artmasıyla milli takım arasında bıçak altına yatan hücum oyuncusunun kısa sürede sahalara dönmesi bekleniyor. Antrenmanları bile ağrı içinde tamamladığı öğrenilen Frey'in Fenerbahçe için fedakarlık yaptığı ve ameliyatı ertelettiği belirtildi.

FENERBAHÇE'DE OYNADIĞI İÇİN ÇOK MUTLU

Sarı-lacivertli kulübün eski teknik direktörü Phillip Cocu döneminde daha fazla forma şansı bulan ve oynadığı 13 lig maçında 3, 5 Avrupa maçında 2 gol kaydeden 24 yaşındaki futbolcu formasına kavuşarak takımına yeniden katkı sağlamak istiyor. Ersun Yanal ile çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu da dile getiren Frey yakın çevresine Fenerbahçe'de oynadığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu da dile getiriyor. İyileşme sürecinin hemen ardından takımına daha çok katkı sağlamak için geri döneceğini vurgulayan Frey, bana fırsat verildikçe formamın hakkını sonuna kadar vereceğim ve taraftarımızı atacağım gollerle mutlu edeceğim mesajını verdi.(DHA) Fenerbahçe, Münih, Michael Frey, Spor



YORUMLAR (4)
TTT: bence de mutlu olmalı hayatının imzasını attı. bu yetenekle bu mallıkla fenerde oynaması ancak comolli malı sayesinde olur. . .
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DÜRBÜNLÜ: Tüm yorumcuları Münihe,,Kahve İçmeye Davet Ediyorum;)
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  • YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY : ben çay içerim de geçen geldim yoktun. hala kahveni içemedik la sahteci. . kandırma insanları. reise selam yola devam . . .
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ADNAN: Tabi tabi fedakarlık yaptı,çok mutlu ne faydası oldu FB ye dolarları gününde almazsa ne kadar mutlu olurdu acaba
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ENTERESAN: Freyslimani Fernandao
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