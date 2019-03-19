Fenerbahçeli Futbolcu Frey, Almanya'da Ameliyat Oldu

Sarı laciertli ekibin futbolcusu Michael Frey, ameliyat oldu.

Kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle Münih'te bulunan bir hastanede ameliyat edilen Frey'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi. 4 aydır sakatlığı bulunan ve gelinen süreçte ağrılarının daha da artmasıyla milli takım arasında bıçak altına yatan hücum oyuncusunun kısa sürede sahalara dönmesi bekleniyor. Antrenmanları bile ağrı içinde tamamladığı öğrenilen Frey'in Fenerbahçe için fedakarlık yaptığı ve ameliyatı ertelettiği belirtildi.

FENERBAHÇE'DE OYNADIĞI İÇİN ÇOK MUTLU