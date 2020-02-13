Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues sakatlandı

Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, antrenmanda sakatlandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda sol bacağından sakatlık geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün yapılan akşam antrenmanında ağrı hisseden futbolcumuz Garry Rodrigues antrenmanı tamamlayamamıştır. Oyuncumuzun çekilen MR'ı sonucu sol bacak, üst arka adale (hamstring) alt yapışma yerinde kısmi yırtık (2. derece) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Öte yandan Garry Rodrigues'in yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek Rodrigues, 23 Şubat'ta Galatasaray ile yapılacak derbide de görev alamayacak.

Kaynak: AA