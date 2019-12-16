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Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar'ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.

16.12.2019 07:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 07:46Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar'ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de dün Demir Grup ile yapılan maçta sakatlanarak oyundan çıkan 26 yaşındaki savunma oyuncusunun yapılan muayenesi ve MR değerlendirmesi sonucu ön çapraz bağında kopuk tespit edildiği duyuruldu.
Oyuncunun tedavisi için gerekli planlamanın yapıldığı belirtilen açıklamada, "2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu kapatan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'a 'geçmiş olsun' der, sağlığına bir an önce kavuşmasını dileriz." ifadesi kullanıldı.

Sadık Çiftpınar, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

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