05.07.2019 15:20
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Fenerbahçeli futbolcular cuma namazını kıldı

Sezon hazırlıklarını kulübün Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde sürdüren Fenerbahçeli futbolculardan bazıları, cuma namazını Bıçkıyanı Camisi'nde kıldı.

Sezon hazırlıklarını kulübün Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde sürdüren Fenerbahçeli futbolculardan bazıları, cuma namazını Bıçkıyanı Camisi'nde kıldı.
Ozan Tufan, Sadık Çiftpınar, genç futbolcular Muhammed Gümüşkaya ve Murat Sağlam, cuma namazı için tesislerden ayrılarak takım otobüsüyle Bıçkıyanı köyüne gitti.
Köy sakinleriyle Bıçkıyanı Camisi'nde cuma namazını kılan futbolcular, cami çıkışında vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.
Sarı-lacivertli oyuncular, futbolseverlerle hatıra fotoğrafı çektirerek formalarını imzaladı. Fenerbahçeli futbolcular cuma namazını kıldı
Kaynak: AA
Topuk Yaylası, Murat Sağlam, Güncel

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