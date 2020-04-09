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Fenerbahçeli futbolcular idmanlara ara vermiyor

Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçeli futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlarını evlerinde sürdürüyor.

09.04.2020 22:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:10
Fenerbahçeli futbolcular idmanlara ara vermiyor

Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçeli futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlarını evlerinde sürdürüyor.Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada sarı-lacivertli futbolcular hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Sarı-lacivertli futbolcular evlerindeki spor ekipmanları ile kuvvet, dayanıklılık ve denge çalışmaları gerçekleştirerek antrenmanlarına devam ediyor. Sosyal medya hesabından paylaşılan video ile yapılan idmanlarda evde kal çağrısı da yapıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Spor
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