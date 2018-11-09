Fenerbahçeli Futbolcular, Koray Şener'in Ailesini Ziyaret Etti

Fenerbahçeli futbolcular Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci ve Berke Özer, geçtiğimiz hafta Spor Toto Süper Ligde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin öncesinde hayatını kaybeden taraftar Koray Şener'in evinde ailesini ziyaret etti.
Fenerbahçe yönetimi, Koray Şener'in Kocaelindeki cenazesinden önce Ülker Stadında anma töreni düzenleyerek, 20 yaşındaki Şener'i son yolculuğuna sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte uğurlamıştı. Öte yandan Ali Koç ve yönetimi, dün de Şener ailesini statta ağırlamıştı.
Tolga Ciğerci,Hasan Ali Kaldırım,Koray Şener