08.07.2019 17:01
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Fenerbahçeli futbolcular, mangal partisinde buluştu

Fenerbahçeli futbolcular, mangal partisinde buluştu

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe'nin A takımı ile 19 Yaş Altı takımı, mangal partisinde bir araya geldi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe'nin A takımı ile 19 Yaş Altı takımı, mangal partisinde bir araya geldi.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekibin A takım futbolcuları ile 19 Yaş Altı takımının genç futbolcuları, tesis binası önünde düzenlenen mangal partisinde buluştu.
Basın mensuplarının da davet edildiği etkinlikte Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve İdari Menajer Volkan Ballı, basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti.
Kaynak: AA
Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Spor

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