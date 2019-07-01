01.07.2019 12:30
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Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Yeni sezon öncesi bu akşam ilk idmanını yapacak olan Fenerbahçeli futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon öncesi bu akşam ilk idmanını yapacak olan Fenerbahçeli futbolcular, sağlık kontrolünden geçti. 2019-2020 sezonun startını bu akşam Can Bartu Tesisleri 'nde verecek olan Fenerbahçe'de A Takım oyuncuları sağlık kontrolünden geçti. Takım doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu'nun denetim ve gözetiminde yapılan taramalarda futbolculara; kardiyolojik muayene, EKO, efor testi, solunum ve fonksiyon testleri ile göz, kulak, burun-boğaz ve genel cerrahi başta olmak üzere diğer bütün branşlarda kontrol ve muayeneler yapıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Can Bartu Tesisleri , Fenerbahçe , Güncel

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